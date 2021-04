Roma, weekend di controlli e polemiche per gli assembramenti. A Trastevere chiuse piazze della movida – Il video (Di domenica 18 aprile 2021) controlli e polemiche a Roma per gli assembramenti nelle piazze della movida, in violazione delle misure di contenimento contro il Coronavirus. La polizia ha chiuso diversi luoghi di ritrovo a Trastevere, a piazza Trilussa e presso la Scalea del Tamburino, ma anche a piazza Testaccio e in piazza Bologna. Sono oltre venti le persone identificate e sanzionate e tre le denunce scattate per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. controlli anche a Villa Borghese e nelle periferie, dove sono stati eseguiti accertamenti per contrastare la vendita irregolare di bevande alcoliche, e sul lungomare di Ostia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome To Favelas ... Leggi su open.online (Di domenica 18 aprile 2021)per glinelle, in violazione delle misure di contenimento contro il Coronavirus. La polizia ha chiuso diversi luoghi di ritrovo a, a piazza Trilussa e presso la Scalea del Tamburino, ma anche a piazza Testaccio e in piazza Bologna. Sono oltre venti le persone identificate e sanzionate e tre le denunce scattate per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.anche a Villa Borghese e nelle periferie, dove sono stati eseguiti accertamenti per contrastare la vendita irregolare di bevande alcoliche, e sul lungomare di Ostia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome To Favelas ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma weekend Covid, da Roma a Palermo per vaccinarsi Da Roma a Palermo per vaccinarsi contro il Covid. Giuseppe Rocchia, 64 anni, imprenditore, saputo dell' Open - weekend, l'iniziativa del governo di Nello Musumeci che fino a questa domenica sera consente ...

Covid, imprenditore di Baschi vola da Roma a Palermo per vaccinarsi L'open weekend era aperto anche a persone non residenti in Sicilia e Rocchia ha voluto approfittarne. Vaccino rapido e indolore; dall'imprenditore, un invito a non avere paura: 'L'organizzazione è ...

Weekend a Roma: cosa fare sabato 17 e domenica 18 aprile RomaToday Troppa folla a Roma, chiuse piazze della movida ROMA. Prove generali di «movida libera», senza troppi vincoli da Covid ieri sera a Roma. Alcuni video diffusi sui social testimoniano di assembramenti in varie parti della città, anche con giovani a b ...

Covid Roma, i casi nella Capitale sono a quota 500 L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato: "Oggi su oltre 12mila tamponi e oltre 15mila antigenici, per un totale di oltre 27mila test, si registrano 1.127 casi positivi" "Oggi su o ...

