Roma, violenta lite in casa a Trastevere: frattura la mano alla compagna, arrestato 47enne (Di domenica 18 aprile 2021) I Carabinieri della Stazione Roma Bravetta, nel corso di un servizio di pattuglia dedicato al rione Trastevere, hanno arrestato un uomo 47enne, con precedenti, con l'accusa di maltrattamenti in ... Leggi su leggo (Di domenica 18 aprile 2021) I Carabinieri della StazioneBravetta, nel corso di un servizio di pattuglia dedicato al rione, hannoun uomo, con precedenti, con l'accusa di maltrattamenti in ...

Advertising

fradelliq : RT @francofontana43: Da più di un anno senza potersi esibire in pubblico I lavoratori dello spettacolo mettono in scena a Roma una protesta… - Spazzol : RT @francofontana43: Da più di un anno senza potersi esibire in pubblico I lavoratori dello spettacolo mettono in scena a Roma una protesta… - DFailli : RT @francofontana43: Da più di un anno senza potersi esibire in pubblico I lavoratori dello spettacolo mettono in scena a Roma una protesta… - Carmela_oltre : RT @francofontana43: Da più di un anno senza potersi esibire in pubblico I lavoratori dello spettacolo mettono in scena a Roma una protesta… - Simona_Ti : RT @francofontana43: Da più di un anno senza potersi esibire in pubblico I lavoratori dello spettacolo mettono in scena a Roma una protesta… -