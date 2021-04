Roma, sabato sera ‘blindato’: movida e mini-market non in regola (Di domenica 18 aprile 2021) La giornata di ieri, per gli agenti della Polizia Locale, è stata costellata di controlli a tappeto per contrastare gli assembramenti e i mini-market fuori regola. Già dal venerdì pomeriggio sono iniziate le rafforzate attività di controllo del territorio, proprio con l’obiettivo di far rispettare il Decreto anti-covid attualmente in vigore. Le verifiche sono state ovunque: in strada, nelle piazze della movida, ma anche sul lungomare di Ostia dove, solo ieri, sono stati eseguiti 500 accertamenti su veicoli e persone. Leggi anche: Roma, un altro sabato in barba ai divieti: 13 persone sedute al ristorante a cenare sabato sera ‘blindato’: movida e mini-market al centro dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 aprile 2021) La giornata di ieri, per gli agenti della Polizia Locale, è stata costellata di controlli a tappeto per contrastare gli assembramenti e ifuori. Già dal venerdì pomeriggio sono iniziate le rafforzate attività di controllo del territorio, proprio con l’obiettivo di far rispettare il Decreto anti-covid attualmente in vigore. Le verifiche sono state ovunque: in strada, nelle piazze della, ma anche sul lungomare di Ostia dove, solo ieri, sono stati eseguiti 500 accertamenti su veicoli e persone. Leggi anche:, un altroin barba ai divieti: 13 persone sedute al ristorante a cenareal centro dei ...

Advertising

welikeduel : Max Gazzè e Daniele Silvestri partecipano a #bauliinpiazza, la manifestazione per i lavoratori dello spettacolo e d… - FiorellaMannoia : E io sarò con loro. Roma. Sabato 17 Aprile. Piazza Del Popolo. #bauliinpiazza - Saturnino69 : ROMA SABATO 17 APRILE I BAULI TORNANO IN PIAZZA ?? #BAULIINPIAZZA #BAULIINPIAZZADELPOPOLO #ILRUMOREDELSILENZIO… - paolorm2012 : Sabato di assembramenti a Roma, in strada anche senza mascherina. A Trastevere ragazza ferita da una bottigliata… - 79_Alessio : RT @romatoday: Sabato di assembramenti a Roma, in strada anche senza mascherina. A Trastevere ragazza ferita da una bottigliata https://t.c… -