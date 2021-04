Roma, nascondeva dosi di cocaina nella mascherina: denunciato 20enne albanese (Di domenica 18 aprile 2021) Spaccio di droga alle porte di Roma, dove i Carabinieri della Stazione di Campagnano hanno denunciato in stato di libertà un 20enne albanese. Droga nascosta nella mascherina Il ragazzo è stato fermato dai Carabinieri, perché notato in strada con fare sospetto. Durante il controllo il 20enne si è mostrato particolarmente nervoso, comportamento che ha incuriosito i militari ad approfondire gli accertamenti: la perquisizione estesa alla mascherina di stoffa nera indossata dal fermato, ha permesso ai militari di rinvenire, in una tasca creata ad hoc nella fodera interna del dispositivo di protezione, 4 involucri contenenti cocaina, accuratamente nascosti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 aprile 2021) Spaccio di droga alle porte di, dove i Carabinieri della Stazione di Campagnano hannoin stato di libertà un. Droga nascostaIl ragazzo è stato fermato dai Carabinieri, perché notato in strada con fare sospetto. Durante il controllo ilsi è mostrato particolarmente nervoso, comportamento che ha incuriosito i militari ad approfondire gli accertamenti: la perquisizione estesa alladi stoffa nera indossata dal fermato, ha permesso ai militari di rinvenire, in una tasca creata ad hocfodera interna del dispositivo di protezione, 4 involucri contenenti, accuratamente nascosti. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Roma, nascondeva dosi di cocaina nella mascherina: denunciato 20enne albanese - Italia_Notizie : Roma, nascondeva la eroina e hashish nella cassaforte dell’hotel: per recuperarla arrivano i vigili del fuoco. Arre… - zazoomblog : Roma albergo “stupefacente” sulla Tiburtina: ecco cosa nascondeva il titolare nelle camere (e in una cassaforte) -… - Bart__Alex : Trafficante pakistano di clandestini si nascondeva a Roma #parassitilandia by #pd Quale posto migliore per nasco… - Mamox__ : @VujaBoskov Negli ultimi minuti sarebbe stato importante un calciatore alla Bruno Conti, che nascondeva la palla co… -