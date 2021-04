Roma, infortunio per Pedro: le condizioni dell’attaccante giallorosso (Di domenica 18 aprile 2021) Tegola in casa Roma. Pedro è stato costretto ad abbandonare il campo all’intervallo per infortunio Tegola in casa Roma dato che come riferito da Sky Pedro è stato costretto ad abbandonare il campo all’intervallo della sfida con il Torino a causa di un risentimento muscolare. Al suo posto è Henrikh Mkhitaryan. Le condizioni dello spagnolo saranno valutate domani ma molto probabilmente si è trattato di un cambio precauzionale per salvaguardare l’attaccante in vista degli impegni in campionato ma soprattutto della doppia sfida in Europa League contro il Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Tegola in casaè stato costretto ad abbandonare il campo all’intervallo perTegola in casadato che come riferito da Skyè stato costretto ad abbandonare il campo all’intervallo della sfida con il Torino a causa di un risentimento muscolare. Al suo posto è Henrikh Mkhitaryan. Ledello spagnolo saranno valutate domani ma molto probabilmente si è trattato di un cambio precauzionale per salvaguardare l’attaccante in vista degli impegni in campionato ma soprattutto della doppia sfida in Europa League contro il Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

calciomercatoit : ?? #TorinoRoma, risentimento muscolare per #Pedro e sostituzione all'intervallo: dentro #Mkhitaryan al posto dello s… - giornaleradiofm : Moto: Portogallo; lacrime Marquez, è 7/o dopo 9 mesi di stop: (ANSA) - ROMA, 18 APR - Con un pianto liberatorio Mar… - MRoscioni : @riccardobencive @marco76madeddu @RickyTrevisani Memorie corte... infortunio di Totti, Roma sparita - Alessandroasr17 : @villarismoo @SpinaFan Diawara sta giocando benissimo, come successo post lockdown e l'anno scorso prima dell'infor… - gilnar76 : Felix, gol e infortunio con la Primavera. La #Roma non va oltre l’1 a 1 sul campo dell’Atalanta #Asr #Asroma… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma infortunio Roma, infortunio per Pedro: le condizioni dell'attaccante giallorosso Tegola in casa Roma. Pedro è stato costretto ad abbandonare il campo all'intervallo per infortunio Tegola in casa Roma dato che come riferito da Sky Pedro è stato costretto ad abbandonare il campo all'intervallo della sfida con il Torino a causa di un risentimento muscolare. Al suo posto ...

Atalanta - Juve: decide un gol di Malinovskyi Atalanta - Juventus, Chiesa infortunato: entrano Malinovskyi e Ilicic e cambia tutto L'infortunio ... La Juventus proverà a rifarsi contro il Parma, mentre l'Atalanta sfiderà la Roma, una squadra ...

Roma, infortunio per Pedro: le condizioni dell'attaccante giallorosso Calcio News 24 Le pagelle della Lazio – Immobile decide, Correa sempre nel vivo Al termine della sfida di campionato tra la Lazio e il Benevento abbiamo provato a giudicare la prestazione dell'undici biancoceleste ...

Roma, infortunio per Pedro: le condizioni dell’attaccante giallorosso Tegola in casa Roma. Pedro è stato costretto ad abbandonare il campo all’intervallo per infortunio Tegola in casa Roma dato che come riferito da Sky Pedro è stato costretto ad abbandonare il campo all ...

Tegola in casa. Pedro è stato costretto ad abbandonare il campo all'intervallo perTegola in casadato che come riferito da Sky Pedro è stato costretto ad abbandonare il campo all'intervallo della sfida con il Torino a causa di un risentimento muscolare. Al suo posto ...Atalanta - Juventus, Chiesa infortunato: entrano Malinovskyi e Ilicic e cambia tutto L'... La Juventus proverà a rifarsi contro il Parma, mentre l'Atalanta sfiderà la, una squadra ...Al termine della sfida di campionato tra la Lazio e il Benevento abbiamo provato a giudicare la prestazione dell'undici biancoceleste ...Tegola in casa Roma. Pedro è stato costretto ad abbandonare il campo all’intervallo per infortunio Tegola in casa Roma dato che come riferito da Sky Pedro è stato costretto ad abbandonare il campo all ...