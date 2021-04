Roma, imprenditore 64enne vola a Palermo per vaccinarsi contro il Covid (Di domenica 18 aprile 2021) Da Roma a Palermo per vaccinarsi contro il Covid. Giuseppe Rocchia, 64 anni, imprenditore, saputo dell' Open - weekend, l'iniziativa del governo regionale Musumeci che fino a questa sera consente agli ... Leggi su leggo (Di domenica 18 aprile 2021) Daperil. Giuseppe Rocchia, 64 anni,, saputo dell' Open - weekend, l'iniziativa del governo regionale Musumeci che fino a questa sera consente agli ...

Advertising

GDF : #GDF #Roma “Operazione Corolla” Sequestrati beni per 40 milioni di euro a un imprenditore “fiscalmente pericoloso”… - _mrbyte : RT @AeroportoPa: Da #Roma #FCO all’#aeroporto di #Palermo, tampone gratuito in arrivo (da domani gratis anche in partenza),referto in pochi… - PaTonygrass : AstraZeneca, in 3 giorni in Sicilia 25mila somministrazioni. Un imprenditore arriva da Roma per vaccinarsi… - Tania_Marino2 : RT @AeroportoPa: Da #Roma #FCO all’#aeroporto di #Palermo, tampone gratuito in arrivo (da domani gratis anche in partenza),referto in pochi… - marcofromsicily : RT @AeroportoPa: Da #Roma #FCO all’#aeroporto di #Palermo, tampone gratuito in arrivo (da domani gratis anche in partenza),referto in pochi… -