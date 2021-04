Roma | Fonseca | ' Campionato negativo | io il responsabile'

(Di domenica 18 aprile 2021)- Lasbatte contro il Torino di Nicola e dice definitivamente addio al quarto posto. La squadra di Pauloha perso 3 a 1 per le reti di Sanabria, Zaza e Rincon . A nulla è servito la ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

- Lasbatte contro il Torino di Nicola e dice definitivamente addio al quarto posto. La squadra di Pauloha perso 3 a 1 per le reti di Sanabria, Zaza e Rincon . A nulla è servito la rete dopo ......egetta nella michia Dzeko, Karsdorp e Pastore a caccia del pari. all'83' cross teso in area di Carles Perez per Dzeko che sfiora di testa, conclusione fuori d'un soffio. Nel finalein ...Prestazione superlativa del Torino che batte una Roma lontana da ciò a cui ci aveva abituato nelle ultime uscite ...TORINO ROMA - La strategia giallorossa di puntare tutto sulla semifinale di Europa League. Nasce da qui la sconfitta con i granata.