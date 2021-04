Roma, Borja Mayoral: «Nessuna scusa. Sconfitta meritata» (Di domenica 18 aprile 2021) Borja Mayoral, attaccante della Roma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la Sconfitta subita contro il Torino Borja Mayoral, attaccante della Roma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la Sconfitta subita contro il Torino. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Abbiamo iniziato molto bene con il mio gol, stavamo giocando bene e c’erano tanti spazi. Non abbiamo segnato altri gol nel primo tempo, avremmo dovuto farlo. Nella ripresa dopo il loro gol è stato difficile. Abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo ma non abbiamo segnato. Dobbiamo pensare alla prossima partita». QUARTO POSTO – «La verità è che abbiamo giocato tante partite, ma non cerchiamo scuse. Avremmo potuto fare molto di più, nel primo tempo abbiamo avute tante occasioni ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021), attaccante della, ha commentato ai microfoni di Sky Sport lasubita contro il Torino, attaccante della, ha commentato ai microfoni di Sky Sport lasubita contro il Torino. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Abbiamo iniziato molto bene con il mio gol, stavamo giocando bene e c’erano tanti spazi. Non abbiamo segnato altri gol nel primo tempo, avremmo dovuto farlo. Nella ripresa dopo il loro gol è stato difficile. Abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo ma non abbiamo segnato. Dobbiamo pensare alla prossima partita». QUARTO POSTO – «La verità è che abbiamo giocato tante partite, ma non cerchiamo scuse. Avremmo potuto fare molto di più, nel primo tempo abbiamo avute tante occasioni ...

