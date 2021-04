Roma, Borja Mayoral: 'Brutta sconfitta, non ci sono scuse' (Di domenica 18 aprile 2021) Roma - La Roma sbatte contro il Torino di Nicola e dice definitivamente addio al quarto posto. La squadra di Paulo Fonseca ha perso 3 a 1 per le reti di Sanabria, Zaza e Rincon . A nulla è servito la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 aprile 2021)- Lasbatte contro il Torino di Nicola e dice definitivamente addio al quarto posto. La squadra di Paulo Fonseca ha perso 3 a 1 per le reti di Sanabria, Zaza e Rincon . A nulla è servito la ...

