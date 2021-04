Rocio Munoz Morales, triste ricordo sul set: “Parole che lasciano una ferita” (Di domenica 18 aprile 2021) L’attrice Rocio Munoz Morales, bellissima compagna di Raoul Bova, ha raccontato la sua verità sulla bellezza e un ingiusto retroscena avvenuto sul set che l’ha fatta soffrire: ecco le sue Parole. Rocio Munoz Morales (Instagram)L’affascinante attrice e modella spagnola Rucio Munez Morales ha parlato ultimamente del suo rapporto con il concetto di “bellezza” e ha raccontato un retroscena che riguarda le sue esperienze lavorative. Oggi, nel pomeriggio, l’attrice sarà ospite su Rai 1 durante Domenica In. Presenterà il suo nuovo libro, dal titolo Un posto tutto mio, edito da Sonzogno. L’attrice, intervistata da Vanity Fair, ha parlato del suo rapporto con il compagno attore Raoul Bova, del suo nuovo romanzo, in cui c’è anche qualcosa di ... Leggi su altranotizia (Di domenica 18 aprile 2021) L’attrice, bellissima compagna di Raoul Bova, ha raccontato la sua verità sulla bellezza e un ingiusto retroscena avvenuto sul set che l’ha fatta soffrire: ecco le sue(Instagram)L’affascinante attrice e modella spagnola Rucio Munezha parlato ultimamente del suo rapporto con il concetto di “bellezza” e ha raccontato un retroscena che riguarda le sue esperienze lavorative. Oggi, nel pomeriggio, l’attrice sarà ospite su Rai 1 durante Domenica In. Presenterà il suo nuovo libro, dal titolo Un posto tutto mio, edito da Sonzogno. L’attrice, intervistata da Vanity Fair, ha parlato del suo rapporto con il compagno attore Raoul Bova, del suo nuovo romanzo, in cui c’è anche qualcosa di ...

Advertising

bubinoblog : DOMENICA IN: MARA VENIER ACCOGLIE SABRINA FERILLI, ROCIO MUNOZ MORALES E I RICCHI E POVERI #DomenicaIn - MontiFrancy82 : A @DomenicaIn ospiti #sabrinaferilli i @iricchiepoveri i @coma_cose e @RocioMMorales @maravenierof - SMSNEWSOFFICIAL : A @DomenicaIn ospiti #sabrinaferilli i @iricchiepoveri i @coma_cose e @RocioMMorales @maravenierof - zazoomblog : Rocio Munoz Morales sapete cosa faceva prima di diventare attrice? È successo prima del suo debutto in Italia -… - AgenziaOpinione : RAI 1 – “ DOMENICA IN “ * OSPITI DI MARA VENIER: « SABRINA FERILLI – ROCIO MUNOZ MORALES – I RICCHI E POVERI – I CO… -