Ritrovata Mia Montemaggi, la bambina di otto anni rapita da tre uomini: dove si trova (Di domenica 18 aprile 2021) È stata Ritrovata in Svizzera con la madre la piccola Mia Montemaggi , la bambina francese rapita martedì scorso mentre era con la nonna in un piccolo paese vicino a Saint - Dié - des - Vosges (Vosges)... Leggi su leggo (Di domenica 18 aprile 2021) È statain Svizzera con la madre la piccola Mia, lafrancesemartedì scorso mentre era con la nonna in un piccolo paese vicino a Saint - Dié - des - Vosges (Vosges)...

Advertising

rtl1025 : ?? E' stata ritrovata in #Svizzera Mia #Montemaggi, la bambina di 8 anni francese rapita dalla madre martedì scorso.… - mocimozzarella : RT @Corriere: Ritrovata in Svizzera Mia, la bimba francese rapita dalla madre - 79_Alessio : RT @romatoday: Ritrovata Mia Montemaggi: la bimba rapita dalla madre era in Svizzera - zazoomblog : Mia Montemaggi ritrovata: la bimba è in Svizzera con la madre - #Montemaggi #ritrovata: #bimba - anto5stars : RT @SkyTG24: Ritrovata in Svizzera Mia, la bambina francese rapita dalla madre -