Ritrovata in Svizzera Mia, la bambina rapita in Francia (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo sei giorni di ricerche, è stata Ritrovata in Svizzera Mia Montemaggi, la bambina francese di 8 anni rapita martedì nei Vosgi (est della Francia) da 3 uomini per conto della madre. La piccola si trovava in uno stabile occupato in compagnia della madre, Lola Montemaggi. Lo rende noto Bfm Tv. La donna, per sentenza del tribunale, non poteva vedere da sola la figlia. Venerdì i tre sequestratori di Mia avevano confessato alla polizia che all'origine della loro azione c'era la madre della piccola. I tre uomini si erano presentati alla porta di casa della nonna materna di Mia, alla quale il tribunale ha affidato la piccola – vietando che la madre potesse vederla da sola – affermando di essere dei servizi sociali e portando via, senza violenza, la bambina.

