Risultati Serie C girone C, 36ª giornata: il Catanzaro regola il Catania e raggiunge il terzo posto [CLASSIFICA]

Risultati Serie C, tutti gli aggiornamenti della 36ª giornata del girone meridionale con CLASSIFICA, marcatori e prossimo turno Il Catanzaro esulta! Lo scontro diretto contro il Catania si decide nel finale con le reti di Di Massimo e Baldassin. Con questo risultato, nell'anticipo del 36° turno del girone C di Serie C, i giallorossi scavalcano il Bari in CLASSIFICA e raggiungono il terzo posto. Nell'altra sfida, colpaccio esterno Juve Stabia a Caserta. Di seguito il programma completo con le partite di oggi, la CLASSIFICA aggiornata, la marcatori, il prossimo turno.

