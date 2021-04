Ripresa | osservatorio Nextplora Gli ecobonus incentivano la ripresa del comparto auto

Leggi su ildenaro

(Di domenica 18 aprile 2021) Il tema dell’ambiente è da tempo al centro della riflessione e dell’azione dei governi di tutto il mondo. Ma nell’ultimo anno, con il diffondersi del coronavirus e il conseguente fermo di attività e trasporti, è diventato ancor più evidente come sia necessario un impegno maggiore e la sensibilità dei cittadini sul tema green è aumentata notevolmente. Si è assistito a un progressivo consolidamento del legame tra scienza, cittadini e governi sui grandi temi ambientali e nel nostro Paese, ad esempio, la conferma di questo trend è evidenziata dal recente piano presentato dal Premier Mario Draghi, in cui il tema ambientale percorre in modo trasversale ogni azione di governo. Come noto, i mezzi di trasporto sono un elemento che, creando inquinamento, impatta notevolmente sull’ambiente e, di conseguenza, la propensione dei consumatori è sempre più a favore di veicoli meno inquinanti. ...