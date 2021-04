Rinvio a giudizio Matteo Salvini per il caso Open Arms: “Tribunale usato per fare politica” (Di domenica 18 aprile 2021) Il Rinvio a giudizio di Matteo Salvini da parte del gup di Palermo Lorenzo Jannelli per il processo sulla Open Arms delude anche lo stesso leader della Lega, accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. “Il Rinvio a giudizio, detto che non mi toglie il sonno, è frustrante e molto pericoloso perchè crea un precedente. Si usa il Tribunale per fare politica“, ha dichiarato infatti in una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Rinvio a giudizio, Matteo Salvini: “Si fa politica in Tribunale” il leader della Lega Matteo Salvini, ... Leggi su urbanpost (Di domenica 18 aprile 2021) Ildida parte del gup di Palermo Lorenzo Jannelli per il processo sulladelude anche lo stesso leader della Lega, accdi sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. “Il, detto che non mi toglie il sonno, è frustrante e molto pericoloso perchè crea un precedente. Si usa ilper“, ha dichiarato infatti in una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera.: “Si fain” il leader della Lega, ...

