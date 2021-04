Ridurre la disparità di genere con il Recovery Plan? In attesa del piano italiano | ecco cosa propongono gli altri Paesi

Leggi su open.online

(Di domenica 18 aprile 2021) La pandemia si è rivelata una delle principali sfide per l’uguaglianza diin Europa, realtà della lotta al virus e delle restrizioni ha esacerbato leesistenti. Le donne sono largamente presenti nei settori più esposti e che non si sono mai fermati: medicina, sanità, farmacie, grande distribuzione, assistenza specializzata alle persone fragili, insegnamento. Inoltre, gran parte della forza lavoro spazzata via dalle restrizioni è composta da donne: ristorazione, alberghi, eventi, commercio al dettaglio, servizi di pulizie in luoghi pubblici e privati. Che abbiano continuato a lavorare o perso il posto, le donne hanno sofferto di più conseguenze della pandemia. Anche le donne che hanno potuto lavorare in smart-working hanno dovuto farsi carico di ulteriori difficoltà, alle prese con i figli obbligati a stare in casa in didattica a ...