Ricchi e Poveri, perchè Marina Occhiena lasciò il gruppo (Di domenica 18 aprile 2021) Ormai lo sappiamo un po’ tutti dopo averli visti al Festival di Sanremo e nello show Il Cantante Mascherato: i Ricchi e Poveri si sono riuniti. Ma perchè nel 1981 si divisero e Marina Occhiena lasciò il gruppo? Nel 1981 i Ricchi e Poveri stavano per partecipare al loro sesto Festival di Sanremo con un brano che diverrà una delle loro maggiori hit, Sarà perché ti amo. ma a poche settimane dall’evento ecco l’allontanamento di Marina Occhiena causa problemi di salute. Marina Occhiena allontanata per questioni sentimentali? All’epoca il gossip puntò il dito su una presunta relazione tra la Occhiena e un albergatore aostano. Cosa ci sarebbe di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Ormai lo sappiamo un po’ tutti dopo averli visti al Festival di Sanremo e nello show Il Cantante Mascherato: isi sono riuniti. Manel 1981 si divisero eil? Nel 1981 istavano per partecipare al loro sesto Festival di Sanremo con un brano che diverrà una delle loro maggiori hit, Sarà perché ti amo. ma a poche settimane dall’evento ecco l’allontanamento dicausa problemi di salute.allontanata per questioni sentimentali? All’epoca il gossip puntò il dito su una presunta relazione tra lae un albergatore aostano. Cosa ci sarebbe di ...

