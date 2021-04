Ricca fotocamera circolare per Huawei Mate 50 Pro+ | foto concept

Leggi su optimagazine

(Di domenica 18 aprile 2021) Probabilmente a giugno conosceremo iP50, di cui ultimamente è stato detto potrebbero essere lanciati in edizione limitata per via delle difficoltà di approvviginamento delle componenti interne dovute al ban USA (cosa tutt’altro che confermata, ancora tutta da vedere). Nel frattempo, il produttore cinese starebbe pensando anche alla serie dei50, di cui sono emersi nuovi render da parte delcreator @HoiINDI. Come riportato da ‘Central‘, il protagonista è il50, che si distinguerebbe per un compartografico posteriore di formaricco di sensori (con precisione 5 di numero, con zoom periscopico, flash LED e sensore cromatico collocati in alto). I bordi ...