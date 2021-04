Riaperture | Faraone IV | “Tamponi settimanali gratuiti per la sicurezza sanitaria”

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 18 aprile 2021) "Ora che siamo prossimi alla fine delle chiusure e che le attività inizieranno a riaprire così come abbiamo sempre chiesto, con un calendario preciso attività per attività , è necessario però predisporre una serie di accorgimenti per tutelare ladei cittadini. Abbiamo proposto al decreto sostegni un emendamento per fornire duea tutti in modo da fare uno screening puntuale e sollevare le persone dai costi che necessariamente si trovano a dover sostenere". L'articolo .