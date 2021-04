Riaperture: campania promossa, tre Regioni ancora in rosso. Ecco la mappa dell'Italia da lunedì 19 aprile (Di domenica 18 aprile 2021) Cambia la mappa dei colori e da domani, lunedì 19 aprile, la maggior parte dell?Italia si tinge di arancione. L?incidenza dei contagi di Covid nel nostro Paese resta stabile, ma... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 aprile 2021) Cambia ladei colori e da domani,19, la maggior partesi tinge di arancione. L?incidenza dei contagi di Covid nel nostro Paese resta stabile, ma...

Advertising

Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Riaperture: campania promossa, tre Regioni ancora in rosso. Ecco la mappa dell'Italia da lunedì 19 aprile - olga453901841 : RT @Gazzettino: Riaperture: campania promossa, tre Regioni ancora in rosso. Ecco la mappa dell'Italia da lunedì 19 aprile - Gazzettino : Riaperture: campania promossa, tre Regioni ancora in rosso. Ecco la mappa dell'Italia da lunedì 19 aprile - franser_real : ?? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI De Luca: scuola, rischio caos Ma negozi aperti più a lungo ??[LEGGI:… - Ily984 : Qui da domani inizierà a lavorare a pieno ritmo questo weekend si è scaldata tra assembramenti. Purtroppo per lei h… -