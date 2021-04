Riapertura scuole, nelle ultime due settimane i contagi in età studentesca sono i più alti. L’analisi del quotidiano Il Tempo (Di domenica 18 aprile 2021) Da due settimane, subito dopo Pasqua, le attività didattiche in presenza sono riprese gradualmente in quasi tutte le regioni italiane. Dal 26 aprile, il governo vuole riportare praticamente tutti o quasi gli studenti in classe: nelle zone gialle e arancioni al 100%, in zona rossa solo le superiori dovranno alternare le lezioni in Dad al 50%. Eppure però una statistica riportata dal quotidiano Il Tempo, mostrerebbe come, in coincidenza della Riapertura scuole i contagi fra la popolazione in età scolare sarebbe più alta di altre fasce d'età. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 18 aprile 2021) Da due, subito dopo Pasqua, le attività didattiche in presenzariprese gradualmente in quasi tutte le regioni italiane. Dal 26 aprile, il governo vuole riportare praticamente tutti o quasi gli studenti in classe:zone gialle e arancioni al 100%, in zona rossa solo le superiori dovranno alternare le lezioni in Dad al 50%. Eppure però una statistica riportata dalIl, mostrerebbe come, in coincidenza dellafra la popolazione in età scolare sarebbe più alta di altre fasce d'età. L'articolo .

