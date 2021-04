Resident Evil Village, il villaggio senza nome al centro della nuova intervista con gli sviluppatori (Di domenica 18 aprile 2021) Resident Evil è sempre stato sinonimo di sopravvivenza e claustrofobia: il primo, storico capitolo ci vedeva attraversare gli stretti corridoi della Villa Spencer, con il timore di vedere cosa ci attendeva dietro l'angolo. Quello stesso principio è stato poi recuperato nel capitolo in prima persona, Resident Evil 7, con Ethan Winters intrappolato nella tenuta dei Baker. L'imminente sequel, Resident Evil Village, vedrà il ritorno di Ethan e della visuale in prima persona ma, questa volta, invece di una casa sperduta in Louisiana, potremo esplorare un intero villaggio. Che le atmosfere strette e oppressive simbolo della serie siano state accantonate? Per niente: semplicemente, il terrore ha assunto una ... Leggi su eurogamer (Di domenica 18 aprile 2021)è sempre stato sinonimo di sopravvivenza e claustrofobia: il primo, storico capitolo ci vedeva attraversare gli stretti corridoiVilla Spencer, con il timore di vedere cosa ci attendeva dietro l'angolo. Quello stesso principio è stato poi recuperato nel capitolo in prima persona,7, con Ethan Winters intrappolato nella tenuta dei Baker. L'imminente sequel,, vedrà il ritorno di Ethan evisuale in prima persona ma, questa volta, invece di una casa sperduta in Louisiana, potremo esplorare un intero. Che le atmosfere strette e oppressive simboloserie siano state accantonate? Per niente: semplicemente, il terrore ha assunto una ...

