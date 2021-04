Repubblica Ceca espelle 18 diplomatici russi (Di domenica 18 aprile 2021) La Repubblica Ceca ha annunciato l'espulsione di 18 diplomatici russi sospettati di essere membri dell'intelligence, coinvolta nell'esplosione di un deposito di munizioni avvenuta nel 2014. 'Diciotto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 aprile 2021) Laha annunciato l'espulsione di 18sospettati di essere membri dell'intelligence, coinvolta nell'esplosione di un deposito di munizioni avvenuta nel 2014. 'Diciotto ...

