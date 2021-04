Renault | de Meo | ' jv con Plug Power per essere leader in idrogeno

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 aprile 2021) Parigi, 18 apr. (Adnkronos) - "Stiamo creando una joint venture con", l'azienda statunitense che si occupa in particolare di tecnologie legate alla filiera dell', "che ci permetterà di classificare tra i gruppi migliori del mondo in questo settore" dell'. Ad affermarlo è il Ceo di, Luca de Meo, in un'intervista al 'Journal du Dimanche'. "In Francia ci saranno delle attività al top per la ricerca e lo sviluppo, la fabbricazione di celle a combustibile e la loro integrazione nei veicoli. Proporremo un'offerta di servizio unico sul mercato: soluzioni complete e chiavi in mano che comprenderanno sia la fornitura di veicoli all'e stazioni di ricarica", spiega.