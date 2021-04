Regione Lombardia si tuffa nel linguaggio inclusivo. Ma esagera con l’asterisco e inventa “l’artist*” (Di domenica 18 aprile 2021) Che siano gli asterischi o la schwa (?), buttarsi in forme di linguaggio che evitino il maschile universale è sempre una buona cosa. Ma ancora meglio sarebbe capire dove vanno messi. La Regione Lombardia, in un tentativo di avvicinarsi al linguaggio queer, è caduta in una gaffe grammaticale. Eh sì, perché in una call for artists pubblicata su Instagram, il/la social media manager ha tagliato la vocale finale del sostantivo, già di per sé “neutro”, scrivendo: «Sei un giovane artist* o fai parte di un collettivo artistico?». La parola “artista”, infatti, al singolare si declina allo stesso modo sia al femminile che al maschile, prestandosi inoltre, grazie alla sua forma ambigenere, ad andare oltre il binarismo M/F. Dal profilo Instagram della Regione Lombardia L’errore non è ... Leggi su open.online (Di domenica 18 aprile 2021) Che siano gli asterischi o la schwa (?), buttarsi in forme diche evitino il maschile universale è sempre una buona cosa. Ma ancora meglio sarebbe capire dove vanno messi. La, in un tentativo di avvicinarsi alqueer, è caduta in una gaffe grammaticale. Eh sì, perché in una call for artists pubblicata su Instagram, il/la social media manager ha tagliato la vocale finale del sostantivo, già di per sé “neutro”, scrivendo: «Sei un giovane artist* o fai parte di un collettivo artistico?». La parola “artista”, infatti, al singolare si declina allo stesso modo sia al femminile che al maschile, prestandosi inoltre, grazie alla sua forma ambigenere, ad andare oltre il binarismo M/F. Dal profilo Instagram dellaL’errore non è ...

