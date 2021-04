Regione Campania, nuova ordinanza dal 19 aprile: riguarderà trasporto pubblico e attività commerciali (Di domenica 18 aprile 2021) nuova ordinanza valida a partire da domani 19 aprile e per l’intera Regione Campania. È quanto deciso dal presidente Vincenzo De Luca a seguito del rientro in zona arancione. Di seguito il testo ufficiale: “1.1 A decorrere dal 19 aprile 2021 e fino al 15 maggio 2021, al fine di agevolarne la fruizione dilazionata da L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 18 aprile 2021)valida a partire da domani 19e per l’intera. È quanto deciso dal presidente Vincenzo De Luca a seguito del rientro in zona arancione. Di seguito il testo ufficiale: “1.1 A decorrere dal 192021 e fino al 15 maggio 2021, al fine di agevolarne la fruizione dilazionata da L'articolo

Advertising

Mioparere : @DocMarcelli FALSO non lasciatevi ingannare dalla solita stampa di regime, qui è la posizione ufficiale che, riteng… - ssdiable56 : @Gazzetta_it @luigidimaio la mia Imola???? ciuccio in geografia. Imola è in Emilia Romagna non è in Campania!!!!! f… - infoitinterno : Scuole in Campania, la Regione pronta a riaprire tutto - CilentoReporter : La regione #Campania, lascia la zona rossa e passa alla fascia con regole e divieti meno rigidi per contrastare la… -