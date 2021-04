Reggina, perché lo stop della B è una buona notizia: si sogna un finale con i tifosi al Granillo! (Di domenica 18 aprile 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato La Serie B si ferma e rinvia di qualche giorno il finale di campionato: per la Reggina, forse, è una buona notizia. Il motivo? La possibilità di non vedere il Granillo completamente vuoto Premessa: al momento sono solo ipotesi, in virtù di tutta una serie di fattori, ma delle decisioni ufficiali dovranno presto essere intraprese. Si parla ovviamente del ritorno dei tifosi allo stadio, argomento divenuto nuovamente caldo dopo la decisioni sui tifosi all’Olimpico per Euro 2020 e dopo la conferenza di Draghi che ha annunciato le prime riaperture dal 26 aprile. Tra queste, anche quella possibile dei famosi “mille” simbolici negli impianti delle regioni in zona gialla a partire dall’1 maggio. “Se ci saranno le condizioni saremo tutti ben contenti di ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato La Serie B si ferma e rinvia di qualche giorno ildi campionato: per la, forse, è una. Il motivo? La possibilità di non vedere il Granillo completamente vuoto Premessa: al momento sono solo ipotesi, in virtù di tutta una serie di fattori, ma delle decisioni ufficiali dovranno presto essere intraprese. Si parla ovviamente del ritorno deiallo stadio, argomento divenuto nuovamente caldo dopo la decisioni suiall’Olimpico per Euro 2020 e dopo la conferenza di Draghi che ha annunciato le prime riaperture dal 26 aprile. Tra queste, anche quella possibile dei famosi “mille” simbolici negli impianti delle regioni in zona gialla a partire dall’1 maggio. “Se ci saranno le condizioni saremo tutti ben contenti di ...

Ultime Notizie dalla rete : Reggina perché Cosenza, traballa la panchina di Occhiuzzi: rischio esonero, tra i candidati anche un ex Reggina Parleremo con i ragazzi perché non mi piace lo spirito di rassegnazione, dobbiamo lottare fino alla ... Tra questi, anche un ex Reggina , Massimo Drago , ma lo stesso sito locale fa il nome di ...

Serie B, Giudice Sportivo: Salernitana stangata ... Birindelli (Pisa); Calo, Musiolik (Pordenone); Kargbo (Reggiana); Montalto (Reggina); Djuric (Salernitana). Ammenda di 5.000,00 alla Salernitana , a titolo di responsabilità oggettiva, perché un ...

