Reggina | comunicato un positivo al Covid | la nota ufficiale

(Di domenica 18 aprile 2021) Tramite unasul proprio sito, lacomunica una positività alnel “gruppo staff” C’è unalin casa. A comunicarlo, tramite il sito, è lo stesso club amaranto. “La– si legge – comunica che a seguito di test molecolari effettuati nella giornata odierna, è stata riscontrata una positività al-19 appartenente al “gruppo staff”. La Società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo FIGC. In ossequio alla normativa il “gruppo squadra” e il “gruppo staff” continueranno a seguire un monitoraggio stretto secondo le indicazioni dei protocolli vigenti”. L'articolo proviene da City Roma News.

