Recovery | fonti P Chigi | Draghi lima Pnrr | entro 30 aprile a Bruxelles**

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - Il Piano nazionale di rilancio e resilienza sarà inviatoil 30a Bruxelles. Questa settimana e la successiva, confermanodi Palazzo, il premier Mariosarà impegnato in nuove riunioni per definire gli ultimi dettagli del, che approderà al tavolo del Cdm prima di essere presentato alle Camere, il 26 e il 27. Ieri un'agenzia internazionale aveva scritto di un possibile slittamento a metà maggio, "ma questa ipotesi non c'è mai stata e non è chiaro come sia potuta trapelare. Ilarriverà puntuale a Bruxelles", confermano le stesseall'Adnkronos.