Rebic, che sinistro! Il super gol al volo che ha portato in vantaggio il Milan (Di domenica 18 aprile 2021) Meraviglioso il gol di Ante Rebic con cui il Milan si è portato in vantaggio sul Genoa al 13esimo del primo tempo: un sinistro violento e di prima intenzione. Il croato, già autore del gol sblocca - ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 18 aprile 2021) Meraviglioso il gol di Antecon cui ilsi èinsul Genoa al 13esimo del primo tempo: un sinistro violento e di prima intenzione. Il croato, già autore del gol sblocca - ...

Advertising

Da_Saz : RT @lamelasulweb: Comunque dite quello che volete ma uno come #Rebic lo vorrei in ogni squadra. Picchia dall'inizio alla fine, corre ed ha… - ComunqueMilan : Uuh, bel cross di #Mandzukic, un po' lungo per #Rebic che tenta il gesto da artista con un esterno destro in volo,… - aribaus : RT @lamelasulweb: Comunque dite quello che volete ma uno come #Rebic lo vorrei in ogni squadra. Picchia dall'inizio alla fine, corre ed ha… - lamelasulweb : Comunque dite quello che volete ma uno come #Rebic lo vorrei in ogni squadra. Picchia dall'inizio alla fine, corre… - _comedincanto : RT @Teo__Visma: Schema Milan su punizione: ammazziamo qualcuno in barriera, poi vediamo che succede. E a sto giro: ??? REBIC! #MilanGenoa -