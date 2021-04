Rapina a mano armata al McDonald di Afragola | indaga la polizia

(Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante la giornata di ieri 4 malintenzionati hanno derubato l’incasso dell’intera giornata presso ildie sono riusciti a scappare via con il bottino. Per ora le indagini hanno portato alla luce soltanto il fatto che itori erano armati. Sono poi scappati con una Panda dal centro commerciale Le porte di Napoli. In 3 sono entrati all’interno del locale mentre un quarto uomo aspettava in auto per darsi alla macchia poi velocemente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Rapina mano

L'uomo è entrato nello store col volto coperto tenendo in mano una pistola e puntandola in faccia ... Dopo la rapina sarebbe scappato a piedi, ma poi lo avrebbero visto salire su una vettura. Dettagli ...

Smalling è sotto shock. La rapina subita lo scorso venerdì ha profondamente scosso il difensore della Roma e la compagna Sam Cook, tanto da spingerli a chiamare più volte la polizia temendo nuove intr ...