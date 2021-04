Raperture Estate 2021 | Gelmini | ' Prenotate le vacanze | ma restate in Italia'

(Di domenica 18 aprile 2021) Prenotare leestive? Si ma in. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella, al 'Tg1'. ''Dobbiamo fare tesoro dei risultati che abbiamo ...

''Dobbiamo fare tesoro dei risultati che abbiamo guadagnato con tanti sacrifici, però io credo che ci aspetti un'da trascorrere in tranquillità, prenotando anche le vacanze, mi permetto di ...Prossimi obiettivi: anticipare le riaperture delle attività al chiuso ... Lo scorso anno Salvini voleva riaprire tutto già dopo Pasqua, in estate riuniva gente per i suoi comizi con cui si ..."Da settimane viaggiamo tra i 15 e i 20 mila casi al giorno: un plateau altissimo, che non consente di progettare riaperture", aggiunge ... vedo ben poco e il vero rischio è giocarci l'estate. Allora ...