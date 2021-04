Ragazzo pestato a Colleferro da altri giovani: l'episodio ricorda il caso di Willy Duarte (Di domenica 18 aprile 2021) Dell'aggressione, riporta Leggo , pare sia stato anche girato un video . Su quanto accaduto è intervenuto il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna . Il primo cittadino ha affermato trattarsi di un ... Leggi su yeslife (Di domenica 18 aprile 2021) Dell'aggressione, riporta Leggo , pare sia stato anche girato un video . Su quanto accaduto è intervenuto il sindaco di, Pierluigi Sanna . Il primo cittadino ha affermato trattarsi di un ...

Advertising

LaStampa : Ragazzo pestato a Colleferro, nel paese di Willy: è in gravi condizioni. Il sindaco: “Fatto inaccettabile, le nostr… - Corriere : Altro pestaggio nella città di Willy: 17enne in ospedale col naso rotto - Corriere : Altro pestaggio nella città di Willy: 17enne in ospedale col naso rotto - PatriziaOrlan11 : RT @Misurelli77: Stiamo crescendo delle belve... Ragazzo pestato a sangue a Colleferro, nel paese di Willy L'hanno visto camminare lungo i… - giap87625642 : RT @Misurelli77: Stiamo crescendo delle belve... Ragazzo pestato a sangue a Colleferro, nel paese di Willy L'hanno visto camminare lungo i… -