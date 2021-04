“Questo studio è infinitamente triste”: Mara Venier piange la morte della gobbista Carmela (Di domenica 18 aprile 2021) E’ venuta a mancare in settimana ed è stata quest’oggi ricordata durante ‘Domenica In’ Carmela Fiorentina, storica gobbista Rai. La donna si era ammalata di Covid e non ce l’ha fatta. Mara Venier è scoppiata in lacrime proprio all’inizio della trasmissione Domenica In, programma per il quale lavorava anche la collaboratrice scomparsa. Carmela Fiorentino collaborava anche con altri programmi Rai ed era stata ricordata da Antonella Clerici durante ‘E’ sempre Mezzogiorno’. “Siamo una grande famiglia. Per Questo motivo voglio ricordare Carmela e mandare un abbraccio a suo marito Fabrizio e ai suoi figli” @antoclerici #ESempreMezzogiorno #15aprile pic.twitter.com/tPb7uKstHd — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) April 15, ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 18 aprile 2021) E’ venuta a mancare in settimana ed è stata quest’oggi ricordata durante ‘Domenica In’Fiorentina, storicaRai. La donna si era ammalata di Covid e non ce l’ha fatta.è scoppiata in lacrime proprio all’iniziotrasmissione Domenica In, programma per il quale lavorava anche la collaboratrice scomparsa.Fiorentino collaborava anche con altri programmi Rai ed era stata ricordata da Antonella Clerici durante ‘E’ sempre Mezzogiorno’. “Siamo una grande famiglia. Permotivo voglio ricordaree mandare un abbraccio a suo marito Fabrizio e ai suoi figli” @antoclerici #ESempreMezzogiorno #15aprile pic.twitter.com/tPb7uKstHd — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) April 15, ...

