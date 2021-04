Quelli che il calcio, Mia Ceran è incinta (foto e video) (Di domenica 18 aprile 2021) Grande annuncio, oggi, a Quelli che il calcio: in apertura della puntata di domenica 18 aprile 2021, infatti, Mia Ceran ha infatti rivelato al pubblico di essere incinta. L’annuncio è stato fatto in apertura di puntata, con Luca e Paolo che, entrati in studio, hanno iniziato a fissarle la pancia, portando così la giornalista a dare la bella notizia. Mia Ceran conduce Quelli che il calcio dalla stagione 2017-18, sempre affiancata da Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu. Prima di diventarne conduttrice, però, è stata inviata per due stagioni, condotte da Nicola Savino e dalla Gialappa’s Band. La conduttrice aspetta il suo primo figlio (o figlia) da Malcom Pagani, suo compagno. Pagani, figlio di Amedeo Pagani e di Barbara Alberti, è vice direttore di Vanity Fair. Innegabile ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 18 aprile 2021) Grande annuncio, oggi, ache il: in apertura della puntata di domenica 18 aprile 2021, infatti, Miaha infatti rivelato al pubblico di essere. L’annuncio è stato fatto in apertura di puntata, con Luca e Paolo che, entrati in studio, hanno iniziato a fissarle la pancia, portando così la giornalista a dare la bella notizia. Miaconduceche ildalla stagione 2017-18, sempre affiancata da Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu. Prima di diventarne conduttrice, però, è stata inviata per due stagioni, condotte da Nicola Savino e dalla Gialappa’s Band. La conduttrice aspetta il suo primo figlio (o figlia) da Malcom Pagani, suo compagno. Pagani, figlio di Amedeo Pagani e di Barbara Alberti, è vice direttore di Vanity Fair. Innegabile ...

Advertising

CarloCalenda : Profondo. Soprattutto nel passaggio sugli abitanti delle periferie come i Maori. E meno male che voi sareste quelli… - marcofurfaro : Per tutti quelli che 'siamo in piena pandemia, non è il momento della #leggeZan', c'è un messaggio per voi dall'Osp… - AlbertoBagnai : La sinistra spiegata a quelli che “io pell’economia nun ce sò portato”. Ma così però capite. A capire prima ci evit… - gjoegl : Ma quelli che scrivono 'alcuni tifosi non meritano questa juve ' che problemi hanno,io credo che il problema è stat… - faticadivivere : >che consideriate il termine plus size come un insulto - valentina ferragni ha indubbiamente un corpo più morbido r… -