Quando la scuola diventerà bene primario per l’Italia? Lettera (Di domenica 18 aprile 2021) inviata da Daniele Trucco - Da insegnante, dopo più di un anno di aperture e chiusure delle scuole in tempo di pandemia, penso che qualche idea su ciò che questo fatto abbia comportato la posso abbozzare. Che la didattica a distanza (DAD) della prima tornata o la didattica digitale integrata (DDI) del secondo anno scolastico ‘in assenza’ non abbiano funzionato è sotto gli occhi di tutti. Il cambiamento dell’acronimo, frutto di mesi di ripensamenti, tavoli di lavoro e discussioni, non è riuscito però, come sicuramente gli artefici di questa geniale trovata avranno sperato, a mutare le intenzioni e i risultati dell’apprendimento a distanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 18 aprile 2021) inviata da Daniele Trucco - Da insegnante, dopo più di un anno di aperture e chiusure delle scuole in tempo di pandemia, penso che qualche idea su ciò che questo fatto abbia comportato la posso abbozzare. Che la didattica a distanza (DAD) della prima tornata o la didattica digitale integrata (DDI) del secondo anno scolastico ‘in assenza’ non abbiano funzionato è sotto gli occhi di tutti. Il cambiamento dell’acronimo, frutto di mesi di ripensamenti, tavoli di lavoro e discussioni, non è riuscito però, come sicuramente gli artefici di questa geniale trovata avranno sperato, a mutare le intenzioni e i risultati dell’apprendimento a distanza. L'articolo .

