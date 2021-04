Qualificazioni Atp Belgrado 2021: Mager batte Bonzi e si avvicina al main draw (Di domenica 18 aprile 2021) Gianluca Mager ha sconfitto Benjamin Bonzi per 4-6, 7-6(1), 6-3, superando un ostacolo insidioso verso il tabellone principale dell’Atp 250 di Belgrado 2021. L’azzurro ha dimostrato l’efficacia della propria prima di servizio, scardinando il tennis dinamico dell’avversario francese e portando a casa una vittoria rilevante, anche per il morale. Il ligure ha recuperato un set e un break di svantaggio all’opponente transalpino, riuscendo a non gettare la spugna sotto 3-1 durante il terzo parziale. Rimonta di carattere, successo importante e sconfitto uno degli astri nascenti del tennis francese, tutt’altro che esente da errori, ma avversario temibilissimo. Mager affronterà Daniel Taro all’ultimo atto delle Qualificazioni, sperando in un posto nel main ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Gianlucaha sconfitto Benjaminper 4-6, 7-6(1), 6-3, superando un ostacolo insidioso verso il tabellone principale dell’Atp 250 di. L’azzurro ha dimostrato l’efficacia della propria prima di servizio, scardinando il tennis dinamico dell’avversario francese e portando a casa una vittoria rilevante, anche per il morale. Il ligure ha recuperato un set e un break di svantaggio all’opponente transalpino, riuscendo a non gettare la spugna sotto 3-1 durante il terzo parziale. Rimonta di carattere, successo importante e sconfitto uno degli astri nascenti del tennis francese, tutt’altro che esente da errori, ma avversario temibilissimo.affronterà Daniel Taro all’ultimo atto delle, sperando in un posto nel...

Advertising

sportface2016 : Qualificazioni #AtpBelgrado 2021: #Mager prevale su #Bonzi e si avvicina al main draw - Ilsuperbo89 : Lo ha scampato a Montecarlo, ma Fabio forse incontrerà Carreno. Si ripropone una sfida, ormai classica per il Tenni… - OA_Sport : ATP Barcellona 2021: Thomas Fabbiano e Federico Gaio non superano le qualificazioni - sportface2016 : Qualificazioni #AtpBarcellona 2021: #Fabbiano sconfitto al turno decisivo da Nagal - livetennisit : ATP Barcellona e Belgrado: LIVE i risultati con il dettaglio delle Qualificazioni. In campo tre azzurri -