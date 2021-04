Qualificati Italia Olimpiadi Tokyo 2021: la lista di tutti gli azzurri ai Giochi. De Gennaro, Bertoncelli ed Horn vincono le selezioni interne nella canoa slalom (Di domenica 18 aprile 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si avvicinano e qualificarsi ora diventa sempre più complicato: il tempo stringe e le opportunità a disposizione dei singoli atleti o delle squadre sono sempre meno (in alcune discipline sono addirittura già esaurite). Sono pochi i biglietti per il Giappone da assegnare. Medagliere virtuale Qualificati Italia Interviste Borsino Qualificazioni L’Italia è già a buon punto del lavoro di qualificazione dei vari atleti, ed al momento sarebbe presente in 24 discipline differenti con un contingente di 220 atleti, la cui divisione per genere è sorprendentemente equilibrata, con 114 uomini e 106 donne. Questo numero però è destinato a crescere nei prossimi mesi. Il numero degli azzurri potrebbe anche sfondare quota 300, visto che rispetto a ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Ledisi avvicinano e qualificarsi ora diventa sempre più complicato: il tempo stringe e le opportunità a disposizione dei singoli atleti o delle squadre sono sempre meno (in alcune discipline sono addirittura già esaurite). Sono pochi i biglietti per il Giappone da assegnare. Medagliere virtualeInterviste Borsino Qualificazioni L’è già a buon punto del lavoro di qualificazione dei vari atleti, ed al momento sarebbe presente in 24 discipline differenti con un contingente di 220 atleti, la cui divisione per genere è sorprendentemente equilibrata, con 114 uomini e 106 donne. Questo numero però è destinato a crescere nei prossimi mesi. Il numero deglipotrebbe anche sfondare quota 300, visto che rispetto a ...

