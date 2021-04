Putin | professione 007 Ecco la guerra di spie russe in Europa

Leggi su formiche

(Di domenica 18 aprile 2021)e valigette, assassini, sabotatori, diplomatici convocati, espulsi, minacciati. Se quella in corso sul suolo europeo non è una nuovaFredda con la Russia, ci assomiglia molto. L’escalation è ormai trasversale. Militare, in Ucraina, con centinaia di truppemosse al confine e la Nato in allerta. Diplomatica, con l’Ue sospesa fra il caso Navalny, il gasdotto North Stream II diretto in Germania e una gragnuola di nuove sanzioni americane contro Mosca per le interferenze nelle elezioni presidenziali e l’attacco cyber a Solar Winds. Ma è anche unadi intelligence che vede nell’la scacchiera di uno scontro senza esclusioni di colpi fra 007 russi, europei, americani. Il caso di Walter Biot, ufficiale della Marina arrestato a Roma mentre vendeva a due...