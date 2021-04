Puglia, vaccini: si avvicina il milione di somministrazioni, Italia verso i quindici milioni Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di domenica 18 aprile 2021) Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo Puglia, vaccini: si avvicina il milione di somministrazioni, Italia verso i quindici milioni <small class="subtitle">Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 18 aprile 2021) Immagini diffuse dal. L'articolo: siildi dal proviene da Noi Notizie..

Advertising

TeresaBellanova : Il gruppo di @ItaliaViva al Senato con in testa il capogruppo @DavideFaraone, ha presentato un'interrogazione al Mi… - Agenzia_Ansa : Regione Puglia, da domani vaccino ai 60enni senza prenotazione. Sindaci critici: 'C'è molta disorganizzazione'. Il… - ItaliaViva : Caos #vaccini in #Puglia, interrogazione Iv. @TeresaBellanova : 'Campagna vaccinale disorganizzata' - NoiNotizie : #Puglia, #vaccini: si avvicina il milione di somministrazioni, #Italia verso i quindici milioni. Dati diffusi dal m… - francogino1 : Vaccini in Puglia, a Foggia attivo l’hub all’Ordine dei Medici per i pazienti fragili. Ma ancora poche iniezioni -