Probabili formazioni Roma-Atalanta: trentaduesima giornata Serie A 2020/2021 (Di domenica 18 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Roma-Atalanta, match della trentaduesima giornata di Serie A 2020/2021. Fischio d’inizio alle 18:30 di giovedì 22 aprile nella cornice dell’Olimpico con le due squadre a caccia dei tre punti per la corsa Champions. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Roma – Spazio al 3-4-2-1 con il dubbio Smalling. Pellegrini torna dalla squalifica e affiancherà Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Da valutare le condizioni di Spinazzola mentre Kumbulla, El Shaarawy e Zaniolo sono gli altri indisponibili. Atalanta – Torna Romero dopo aver scontato la squalifica. ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 18:30 di giovedì 22 aprile nella cornice dell’Olimpico con le due squadre a caccia dei tre punti per la corsa Champions. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Spazio al 3-4-2-1 con il dubbio Smalling. Pellegrini torna dalla squalifica e affiancherà Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Da valutare le condizioni di Spinazzola mentre Kumbulla, El Shaarawy e Zaniolo sono gli altri indisponibili.– Torna Romero dopo aver scontato la squalifica. ...

Advertising

tizianacairati : Napoli-Inter, le probabili: c'è Osimhen contro la Lu-La? A sinistra Darmian favorito su Young e Perisic @gazzetta… - infoitsport : Torino-Roma: probabili formazioni e dove vederla in TV o in diretta streaming - infoitsalute : Napoli-Inter, le probabili formazioni: nessuna sorpresa per Conte - skillandbet : ???? Napoli - Inter ? ? #Pronostici Vincenti ?? Probabili Formazioni ? Confronto Quote ?? Bonus Senza Deposito… - fcin1908it : Napoli-Inter, le probabili formazioni: nessuna sorpresa per Conte -