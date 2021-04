Probabili formazioni Hellas Verona-Fiorentina: trentaduesima giornata Serie A 2020/2021 (Di domenica 18 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Hellas Verona-Fiorentina, match della trentaduesima giornata di Serie A 2020/2021. Alle 20:45 di martedì 20 aprile le due squadre scenderanno in campo in occasione di una sfida che sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Hellas Verona – Spazio al 3-4-2-1 con Barak e Zaccagni alle spalle di Lasagna. Vieira e Kalinic da valutare mentre Dawidowicz, Ceccherini e Gunter sono pronti a partire dal 1? in difesa. Fiorentina – Ribery e Vlahovic pronti ad agire sul fronte d’attacco. Biraghi e ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Ledi, match delladi. Alle 20:45 di martedì 20 aprile le due squadre scenderanno in campo in occasione di una sfida che sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Spazio al 3-4-2-1 con Barak e Zaccagni alle spalle di Lasagna. Vieira e Kalinic da valutare mentre Dawidowicz, Ceccherini e Gunter sono pronti a partire dal 1? in difesa.– Ribery e Vlahovic pronti ad agire sul fronte d’attacco. Biraghi e ...

Advertising

pianetagenoa : Probabili formazioni: inizia domani il trittico decisivo per il Genoa - - DiMarzio : #SerieA | Le possibili scelte di #Conte per #NapoliInter - aquila7630 : Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match #Modena-#Padova valevole per la 36.a… - siamo_la_Roma : ??? Le probabili formazioni dei quotidiani ?? Chance per #Fazio e #Reynolds ?? #BorjaMayoral guida l'attacco… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Calcio - #SerieC - Bari-Palermo, le probabili formazioni -