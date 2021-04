Principe Filippo: ecco la musica eseguita al funerale (Di domenica 18 aprile 2021) Ieri 17 aprile, presso il Castello di Windsor, ha avuto luogo il funerale del Principe consorte Filippo di Edimburgo. Filippo, che organizzava la sua cerimonia funebre da ben 18 anni, ha avuto gran cura nella scelta della musica che è stata eseguita. Che musica è stata eseguita al funerale del Principe Filippo? Il 17 aprile si sono tenuti al Castello di Windsor i funerali di Filippo di Edimburgo, Principe consorte della regina Elisabetta II d’Inghilterra. Filippo organizzava la propria cerimonia funebre da ben 18 anni. Ha avuto una particolare cura nella scelta della musica eseguita. Un coro di quattro persone ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 18 aprile 2021) Ieri 17 aprile, presso il Castello di Windsor, ha avuto luogo ildelconsortedi Edimburgo., che organizzava la sua cerimonia funebre da ben 18 anni, ha avuto gran cura nella scelta dellache è stata. Cheè stataaldel? Il 17 aprile si sono tenuti al Castello di Windsor i funerali didi Edimburgo,consorte della regina Elisabetta II d’Inghilterra.organizzava la propria cerimonia funebre da ben 18 anni. Ha avuto una particolare cura nella scelta della. Un coro di quattro persone ...

Advertising

chetempochefa : “La regina desidera condividere questa fotografia privata scattata con il Duca di Edimburgo in cima ai Coyles of Mu… - fanpage : I funerali del Principe Filippo alla St. George Chapel #PrincePhilipfuneral - ilpost : Le foto dei funerali del principe Filippo, man mano che arrivano - Billa42_ : Principe Filippo: ecco la musica eseguita al funerale - cjmimun : ieri tutti i tg5 oltre il 20 per cento,con risultati eccellenti anche per la straordinaria sui funerali del Princip… -