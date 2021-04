Prescrizione dei buoni fruttiferi postali: l'omessa consegna del FIA (Di domenica 18 aprile 2021) Marcello Padovani - La Prescrizione e la responsabilità di Poste per l'omissione dei doveri informativi al momento dell'emissione: l'omessa consegna del FIA (Foglio Informativo Analitico). Leggi su studiocataldi (Di domenica 18 aprile 2021) Marcello Padovani - Lae la responsabilità di Poste per l'omissione dei doveri informativi al momento dell'emissione: l'del FIA (Foglio Informativo Analitico).

Advertising

ilkalulu : @zonafranc_ l’inter è anche conosciuta per aver commesso dei reati caduti poi in prescrizione quindi i tifosi vengo… - alfrig409 : RT @CCFCattaneo: 'Tornando agli euroausterici, la sintesi è semplice. Il loro è un processo di arrampicamento sugli specchi, finalizzato a… - CCFCattaneo : RT @CCFCattaneo: 'Tornando agli euroausterici, la sintesi è semplice. Il loro è un processo di arrampicamento sugli specchi, finalizzato a… - StudioCanu : Prescrizione dei buoni fruttiferi postali: l'omessa consegna del FIA - DelgadoSveva : RT @autocostruttore: Fossano, quattro anni fa il crollo del viadotto di Fossano: la Procura chiede 16 rinvii a giudizio. Per l’assegnazione… -