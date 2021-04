Premier League 20202/2021: vittoria casalinga del Manchester United contro il Burney (Di domenica 18 aprile 2021) Il Manchester United conquista la sua quinta vittoria di fila contro il Burney, nella sfida valida per la 32esima giornata della Premier League 2020/2021. I padroni di casa trovano il gol del vantaggio al 48? con Greenwood, ma due minuti dopo gli ospiti pareggiano con Tarkowski. United nuovamente avanti all’84’ sempre con il numero 11 ed Edison Cavani trova il terzo gol nel corso dei minuti di recupero. CRONACA – Lo United parte subito forte con Wood che trova la rete del vantaggio, annullata per fuorigioco. Al 10? il colpo di testa verso di Pogba verso l’incrocio dei pali trova un’intervento provvidenziale di Peacock-Farrell. I padroni di casa continuano a dominare e al 30? vanno nuovamente vicini al gol del vantaggio ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Ilconquista la sua quintadi filail, nella sfida valida per la 32esima giornata della2020/. I padroni di casa trovano il gol del vantaggio al 48? con Greenwood, ma due minuti dopo gli ospiti pareggiano con Tarkowski.nuovamente avanti all’84’ sempre con il numero 11 ed Edison Cavani trova il terzo gol nel corso dei minuti di recupero. CRONACA – Loparte subito forte con Wood che trova la rete del vantaggio, annullata per fuorigioco. Al 10? il colpo di testa verso di Pogba verso l’incrocio dei pali trova un’intervento provvidenziale di Peacock-Farrell. I padroni di casa continuano a dominare e al 30? vanno nuovamente vicini al gol del vantaggio ...

Advertising

PBPcalcio : Il comunicato dell’ #UEFA, coadiuvata da Premier League, federazione Spagnola, Liga, FIGC e Serie A... ?? - CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - claudioruss : In una dichiarazione congiunta UEFA-Premier League-Liga-Serie A annunciano che i 12 club coinvolti nella SuperLega… - realkanake : RT @UEFAcom_de: ?? Gemeinsames Statement von UEFA, FA, RFEF, FIGC, Premier League, LaLiga, Lega Serie A - SkySport : MANCHESTER UNITED-BURNLEY 3-1 Risultato finale ? ? #Greenwood (48') ? #Tarkowski (50') ? #Greenwood (84') ? #Cavani… -