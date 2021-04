Precari e reclutamento, Ministero convoca i sindacati domani 19 aprile (Di domenica 18 aprile 2021) Qualcosa si muove per quanto riguarda il reclutamento e il Precariato: il Ministero dell'Istruzione ha convocato le organizzazioni sindacali per un tavolo di confronto, annunciato pochi giorni fa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 18 aprile 2021) Qualcosa si muove per quanto riguarda ile ilato: ildell'Istruzione hato le organizzazioni sindacali per un tavolo di confronto, annunciato pochi giorni fa. L'articolo .

