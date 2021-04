Pove del Grappa | massacra la moglie a martellate e poi si costituisce La donna è morta

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 18 aprile 2021) Ancora un femminicidio, questa volta adel, provincia di Vicenza, dove un uomo ha ucciso ladi 39 anni per poi costituirsi. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di domenica 18 aprile, ora l’uomo si trova in caserma.del, uccide laL’omicidio è avvenuto poco dopo le 17 nell’abitazione della coppia adel. L’uomo, un 51enne ha preso un martello e ha colpito più volte ladi 39 fino ad ucciderla. Dopodiché ha chiamato il 112 per autodenunciarsi dell’accaduto. Sul posro sono intervenuti i carabinieri del comando di Bassano del, tutt’ora intenti a fare rilevazioni presso l’abitazione e luogo dell’efferato delitto. ...