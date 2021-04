Poker del Bologna contro lo Spezia, doppietta per Svanberg (Di domenica 18 aprile 2021) Bologna (ITALPRESS) – Il Bologna vince 4-1 al Dall’Ara e si sbarazza della pratica Spezia. Tutto semplice per i padroni di casa che, trascinati dalla doppietta di Svanberg e dai gol di Orsolini (rigore) e Barrow, battono la squadra di Italiano, apparsa poco concreta. La prima occasione da rete della gara è per il Bologna. Al 10?, assist in profondità di Schouten per Orsolini che davanti la porta manda il pallone a lato. Scampato il pericolo, lo Spezia prova a scrollarsi di dosso un inizio di gara poco felice ma, al 12?, Bastoni provoca un rigore trasformato da Orsolini. La squadra di Italiano sbanda clamorosamente e il Bologna, al 18?, può festeggiare il 2-0 con Barrow. Nonostante l’uno-due incassato, lo Spezia prova a rientrare in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 aprile 2021)(ITALPRESS) – Ilvince 4-1 al Dall’Ara e si sbarazza della pratica. Tutto semplice per i padroni di casa che, trascinati dalladie dai gol di Orsolini (rigore) e Barrow, battono la squadra di Italiano, apparsa poco concreta. La prima occasione da rete della gara è per il. Al 10?, assist in profondità di Schouten per Orsolini che davanti la porta manda il pallone a lato. Scampato il pericolo, loprova a scrollarsi di dosso un inizio di gara poco felice ma, al 12?, Bastoni provoca un rigore trasformato da Orsolini. La squadra di Italiano sbanda clamorosamente e il, al 18?, può festeggiare il 2-0 con Barrow. Nonostante l’uno-due incassato, loprova a rientrare in ...

