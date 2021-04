Pirlo: «Episodi sono andati a loro favore, Ronaldo era impossibilitato» (Di domenica 18 aprile 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juve, ha parlato a Sky Sport dopo la partita contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni Andrea Pirlo parla ai microfoni di Sky Sport dopo Atalanta-Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. PARTITA – «Buona partita contro una squadra forte. Gli Episodi sono andati a loro favore, ma la partita era stata interpretata bene con aggressività. Dispiace perché potevamo prenderci un punto». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 DYBALA – «Ha fatto un’ottima gara finché lo ha sostenuto il fisico. Con una squadra come l’Atalanta non poteva stare 90 minuti in campo. Ma finché ha giocato è andato bene». ACCIACCATI – «Ronaldo era impossibilitato, anche Chiesa e Danilo avevano qualche problemino. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Andrea, allenatore della Juve, ha parlato a Sky Sport dopo la partita contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni Andreaparla ai microfoni di Sky Sport dopo Atalanta-Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. PARTITA – «Buona partita contro una squadra forte. Gli, ma la partita era stata interpretata bene con aggressività. Dispiace perché potevamo prenderci un punto». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 DYBALA – «Ha fatto un’ottima gara finché lo ha sostenuto il fisico. Con una squadra come l’Atalanta non poteva stare 90 minuti in campo. Ma finché ha giocato è andato bene». ACCIACCATI – «era, anche Chiesa e Danilo avevano qualche problemino. ...

