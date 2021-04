Pirlo a Sky | “Mancato Ronaldo ma anche cattiveria e motivazione!”

Advertising

sgabellovic : RT @ciolanoglu: Pirlo ai microfoni di Sky - ciolanoglu : Pirlo ai microfoni di Sky - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - PIRLO A SKY: 'Fatta buona partita, potevamo portare a casa almeno un punto' - gilnar76 : Pirlo a Sky: «Episodi ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - Fprime86 : RT @Spazio_J: SKY - Pirlo nel post gara: 'Fatta buona partita, potevamo portare a casa almeno un punto. Dybala? Ottima gara' - https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Sky

Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ai microfoni diSport, dopo il successo per 1 - 0 al "Gewiss Stadium" contro la Juventus di. "La Juventus è forte, abbiamo vinto a ...sostiene di aver poco da colpevolizzare Difesa a spada tratta anche per Dybala Nessun rimpianto per non aver forzato con Ronaldo E ora che succede?Il tecnico bianconero Andrea Pirlo si è fermato ai microfoni di Sky a margine del match di Bergamo. Pirlo ha così commentato la sconfitta della sua ...Atalanta Juventus Pirlo, il tecnico bianconero ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta maturata al Gewiss Stadium contro la Dea ...